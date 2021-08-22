القماش يضع خطة عمل قطاع الناشئين بالإسماعيلي للموسم الجديد

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اجتمع مدربو قطاع الناشئين بالإسماعيلى بمقر النادى، برئاسة خالد القماش مدير القطاعK وذلك عقب إعلان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتشكيلات القطاع للموسم الجديد.

شهد الإجتماع حضور بشير عبدالصمد.. مدير قطاع الناشئين وأحمد قناوى.. مشرف على فريقى 2001-2003 وحمام إبراهيم.. مشرف على فريقى 2005-2006 وسيد الحداد.. مشرف على فريقى 2007-2008 وسعفان الصغير.. مشرف حراس مرمى فرق الجمهورية وسيد توفيق.. مشرف حراس مرمى فرق المنطقة فضلا عن جميع أجهزة كل فرق القطاع.

وقال خالد القماش إنه تم وضع خطة العمل للفترة المقبلة لبدء الإعداد بقوة للموسم الجديد، وكذلك وضع آليات التعامل بين اللاعبين.

وأشار في اجتماعه إلى انطلاق التدريبات اعتبارا من الغد، مشددا على المدربين على ضرورة الإلتزام الكامل لتحقيق موسم كروي جيد يليق باسم نادي الإسماعيلى ونحصد خلاله البطولات المختلفة.

وأتم حديثه بأن الغرض الأساسى من القطاع هو تجهيز وإمداد الفريق الأول بلاعبين واعدين قادرين على تمثيل الدراويش في المسابقات المحلية والقارية.

وعلى هامش الاجتماع حرص كل مدربى الفرق على عقد اجتماعات منفردة مع باقى أعضاء الجهاز الفنى.