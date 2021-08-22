حركة «النهضة» التونسية تعرب عن تضامنها مع عائلة رئيس البلاد

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قالت حركة «النهضة» التونسية، اليوم الأحد، إنها تعرب عن «تضامنها التام» مع عائلة الرئيس قيس سعيد، مضيفة أنها تعارض «أي محاولة للتشهير بها».

وشددت الحركة في بيان على ضرورة «النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه، أو تعرض لعائلته».

كما أبدت الحركة تضامنها التام مع عائلة الرئيس «إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات»، ورفضها لـ«هذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا».

وأكدت أنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي من يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان، مشددة على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيدا عن الإقصاء.