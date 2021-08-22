أردوغان: بلادنا تستضيف 5 ملايين لاجئ ولا نستطيع تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تستضيف 5 ملايين لاجئ، ولا تستطيع تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع ئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل.

وأثنى أردوغان على اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادة اللقاح التركية ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقرر الاتحاد «معادلة» شهادات التطعيم، التي يتم تطبيقها في تركيا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

ودخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم 20 أغسطس، مع ربط تلك الدول بنظام التطعيم ضد فيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.