أستاذ علوم سياسية يكشف عن خطورة «طالبان» على المنطقة

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عودة طالبان إلى كابول سيمثل عقبة على المستوى الإقليمي لعدد من الدول مثل روسيا والصين والهند وباكستان؛ بالإضافة إلى إيران وتركيا، خاصة وأن تنظيم داعش الرئيسي يوجد بالحدود العراقية السورية.

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الجانب الصيني الروسي بدأ في ترتيب أوراقه لهذه المرحلة من خلال إجراء مناورات صينية روسية هي الأكبر بين البلدين منذ سنوات طويلة وبالتالي فإن روسيا ترتب للخطوة التالية بعد سقوط كابول.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان في نهاية أغسطس الجاري، لكنهم أعلنوا في الوقت نفسه عن إرسال عناصر تأمين ولا أحد يعلم إذا كانت هذه العناصر ستبقى أم لا؛ وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجع موقفها من الانسحاب من أفغانستان بعد فترة حتى لا تكون هناك ضغوطات مباشرة على الرئيس بايدن وهو الذي أعلن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بالكامل.

وأشار إلى أن هناك احتمالات بعودة الإرهاب في موجة جديدة ولجوء العناصر الهاربة من داعش إلى أفغانستان، موضحًا أنه ليس من المتوقع أن تنجح المفاوضات التي انخرطت فيها حركة طالبان.

ورجح فهمي أن تُصدر طالبان الإرهاب إلى الدول المجاورة كما حدث في السابق، مشيرًا إلى ضرورة وجود عمل جماعي وتدخل دولي لمواجهة موجات الإرهاب المحتملة.