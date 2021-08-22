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كارتيرون يرفع معدلات اللياقة البدنية للمجموعة التي لم تشارك أمام «سيراميكا»

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كارتيرون يرفع معدلات اللياقة البدنية للمجموعة التي لم تشارك أمام «سيراميكا» كارتيرون يرفع معدلات اللياقة البدنية للمجموعة التي لم تشارك أمام «سيراميكا»

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة، المقررة امام فريق الانتاج الجربي ضمن مباريات الدوري.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم بطولة الدوري بشكل رسمي دون انتظار نتائج النادي الاهلي في اخر مباراتين له.

وحرص باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على رفع المعدلات البدنية للمجموعة التي لم تشارك امام سيراميكا كيلوباتراً تحسباً للإعتماد على اياً منهما خلال مباراة الانتاج المقبلة.

المصرى اليوم

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