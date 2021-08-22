كارتيرون يرفع معدلات اللياقة البدنية للمجموعة التي لم تشارك أمام «سيراميكا»

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة، المقررة امام فريق الانتاج الجربي ضمن مباريات الدوري.
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم بطولة الدوري بشكل رسمي دون انتظار نتائج النادي الاهلي في اخر مباراتين له.
وحرص باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على رفع المعدلات البدنية للمجموعة التي لم تشارك امام سيراميكا كيلوباتراً تحسباً للإعتماد على اياً منهما خلال مباراة الانتاج المقبلة.