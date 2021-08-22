صحيفة تونسية: الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال رئيس البلاد

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نقلت صحيفة «الشروق» التونسية عن مصادر أن شخصا ممن ينعتون بـ«الذئاب المنفردة» أو ما يسمى بإطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأفادت الصحيفة بأنها علمت من مصادر متطابقة أن «شخصا ممن ينعتون بالذئاب المنفردة، أو ما يسمى بإطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية في إحدى مدن الساحل، حيث كان رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيؤدي زيارة إلى تلك الجهة».

كما علمت صحيفة الشروق أن «الأبحاث (التحقيقات) انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية».

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

واتهام الرئيس التونسي، قيس سعيد، لحركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بمحاولة اغتياله أعاد إلى الأذهان التاريخ الدموي للتنظيم.

فالتنظيم متهم باغتيال النشطاء المعارضين له، أبرزهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين رفضا حكم الإخوان وحذرا من عنف التنظيم، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وجه قيس سعيد اتهامات لبعض الأطراف في الدولة بالتآمر، في إشارة واضحة لتنظيم الإخوان، مؤكدا على أنهم سيلقون جزاءهم بالقانون وسيتم التصدي لهم.