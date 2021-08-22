بث مباشر يوفنتوس ضد أودينيزي .. قناة الدوري الإيطالي

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي بجودة عالية ودون انقطاع مباشرة من قناة الدوري الإيطالي عبر «يوتيوب».

وأعلن ماكس أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أودينيزي في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل الأساسي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجلوسه على مقاعد البدلاء فيما يقود الأرجنتيني باولو ديبالا الخط الهجومي رفقة خوان كوادرادو وألفارو موراتا.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، أعلنت بث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس.

ونشرت رابطة الدوري الإيطالى بيانا رسميا أكدت فيه أنه سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة

تبث مباريات الدورى الإيطالى بالتعليق باللغة العربية مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

تضمن البيان: «رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك، وسيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط».