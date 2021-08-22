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مسؤول جزائري : ندرس الموقف من تجديد العقد مع المغرب بشأن أنبوب الغاز

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مسؤول جزائري : ندرس الموقف من تجديد العقد مع المغرب بشأن أنبوب الغاز مسؤول جزائري : ندرس الموقف من تجديد العقد مع المغرب بشأن أنبوب الغاز

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كشف مسؤول جزائري إن بلاده تدرس الموقف من تجديد العقد مع المغرب، بشأن أنبوب الغاز الجزائري الرابط الذي يمر عبر المغرب إلى أوروبا، جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء «سبوتنيك».

وأضاف المصدر الذي لم تذكر اسمه، أن القرار يدرس في الوقت الراهن على أعلى المستويات، ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه في ظل احتمالية عدم تجديد العقد، خاصة أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقات مع المغرب.

وأوضح المصدر أن قرار عدم التجديد لم يتخذ بعد، وأنه من باب المصلحة من الممكن تجديد العقد الذي ينتهي في أكتوبرالمقبل.

وقالت المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بن خضرة، إن المغرب يدعم مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.

المصرى اليوم

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