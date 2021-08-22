الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية لحماية البلاد.. وقطان ينقل تحيات خادم الحرمين

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا، جاء ذلك خلال استقباله أحمد قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالسعودية.

وأضاف قيس أن الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للسعودية في هذه الظروف الدقيقة، مجددا التأكيد على حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة.

ونقل وزير الدولة السعودي تحيات «خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى الرئيس التونسي وتمنياتهما له وللشعب التونسي بمزيد من الاستقرار والازدهار.

وأكد أن السعودية حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في كافة المجالات.