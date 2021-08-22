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وزير الدفاع الأمريكي : لم يتوقع أحد انهيار حكومة أفغانستان بهذه السرعة

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وزير الدفاع الأمريكي : لم يتوقع أحد انهيار حكومة أفغانستان بهذه السرعة وزير الدفاع الأمريكي : لم يتوقع أحد انهيار حكومة أفغانستان بهذه السرعة

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أقر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن انهيار الأفغانية السريع أصبح مفاجأة للجميع، مؤكدا أن البنتاجون يبحث عن سبل «إبداعية» لإجلاء الناس من البلاد في هذه الظروف المعقدة.

وقال أوستن اليوم الأحد في حوار مع ABC الأمريكية: «كانت هناك تطورات سريعة جدا.. حصل كل شيء خلال نحو 11 يوما. لم يتوقع أحد انهيار الحكومة خلال 11 يوما».

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى تضارب التقييمات الأولية للاستخبارات الأمريكية بشأن الفترة التي ستتمكن خلالها الحكومة الأفغانية من الصمود أمام «طالبان» بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد، موضحا أن هذه التقييمات كانت تتراوح بين عام أو اثنين وبين عدة أشهر.

وأشار أوستن إلى أن القوات الحكومية في كثير من الحالات فضلت الاستسلام إلى «طالبان» بدلا عن مجابهتها، قائلا إن التنبؤ بالتطورات اللاحقة بدقة كان صعبا للغاية في هذه الظروف.

وقال إن قوات الحكومة الأفغانية خلال السنوات الـ20 الماضية كانت تتلقى أفضل تدريب وأحدث معدات، غير أنه «من الصعب تقييم الإرادة للقتال».

ودافع الوزير عن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد هي التي أبرمت مع «طالبان» اتفاقا يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة بالكامل بحلول أول مايو الماضي.

وتابع: «واجهنا وضعا لم تكن فيه خيارات جيدة، وكل الخيارات كانت صعبة، وكما هو معروف تبنى (بايدن) قراره بناء على تحاليل مفصلة».

ولفت الوزير إلى أن «طالبان» تمنح المواطنين الأمريكيين الوصول الآمن وغير المقيد إلى مطار كابل الذي تجري منه عمليات الإجلاء تحت إشراف العسكريين الأمريكيين، غير أنه اضطر لاحقا، تحت ضغوط المذيعة، إلى الاعتراف بأن السلطات الأمريكية على دراية بشأن يمنع فيها المسلحون الأمريكيين من الذهاب إلى المطار.

وقال أوستن إن الحكومة الأمريكية تبحث هذه الحوادث مع الحركة لتسوية المشاكل القائمة.

وذكر الوزير أن عمليات الإجلاء التي تطال آلاف الأشخاص في ظل جائحة كورونا ستصبح من أكثر العمليات تعقيدا من نوعها في التاريخ، متعهدا بأن البنتاجون سيفعل «كل ما بوسعه من أجل إجلاء كل مواطن أمريكي يرغب في المغادرة».

وتابع أن الولايات المتحدة تستمر في دراسة «طرق إبداعية» للتواصل مع الرعايا الأمريكيين في أفغانستان ومساعدتهم في الوصول إلى مطار كابل، وأضاف لاحقا أن هذا الأمر يخص أيضا غير الأمريكيين الذين تطالهم برامج الإجلاء والأفغان طالبي تأشيرة الهجرة الأمريكية الخاصة.

وفي غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وحلفاءها أجلوا من كابل خلال الساعات الـ24 الماضية قرابة ثمانية آلاف شخص، ليبلغ إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم من البلاد منذ أواخر يوليو نحو 30 ألف شخص.

وأكد مسؤول في حلف الناتو لوكالة «رويترز» اليوم أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في مطار كابل ومحيطه خلال الأيام السبعة الماضية.

المصرى اليوم

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