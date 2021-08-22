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مدرب يد سيدات يشيد بفترة اعداد الموسم الجديد

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مدرب يد سيدات الزمالك يشيد بفترة اعداد الموسم الجديد مدرب يد سيدات يشيد بفترة اعداد الموسم الجديد

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أشاد محمد عبدالكريم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي ، بتحسن المستوى الفني للاعبات خلال فترة الإعداد الحالية.

وأكد عبدالكريم أن الفترة الحالية تشهد بعض البرامج الخاصة من أجل التجهيز السليم للاعبات الفريق وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي لاحظها خلال التدريبات الماضية.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد بصالة النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبات الفريق لمدة ٤٨ ساعة.

ووضع الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك البرنامج التدريبي للفريق اليوم وغدا، حيث تؤدي اللاعبات تدريبات استشفاء وتدريبات خفيفة بالكرة، ببداية التدريب ثم تدريبات بدنية قوية للحفاظ على لياقتهن.

و أجرى الفريق تقسيمة فنية قوية في ختام مران اليوم، وحرص المدير الفني ليد سيدات الزمالك على الحديث مع اللاعبات خلال التقسيمة بشأن الأدوار الفنية المطلوبة، وتصحيح الأخطاء بشكل فوري خلال التقسيمة وإبداء ملاحظاته.

كما شهدت التقسيمة ظهور كل اللاعبات بحالة فنية وبدنية عالية، وتركيز شديد من أجل تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد الذي يبدأ بنهاية شهر أكتوبر.

ويقود فريق يد سيدات الزمالك، المدير الفني محمد عبدالكريم والمدرب العام محمد الأحمر.

المصرى اليوم

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