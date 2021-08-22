سيراميكا كليوباترا يعد «نجمه» بالإنتقال للأهلي

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رحب مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا برحيل شادي حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا يرحبون ببيع شادي حسن، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال وصول عرض له يناسب طموحات النادي المالية.

وحصل مهاجم سيراميكا كليوباترا، على وعد من إدارة ناديه بالموافقة على رحيله إلى النادي الأهلي، خلال الفترة الجارية، حال صول عرض رسمي من القلعة الحمراء،

ودخل الأهلي في مفاوضات شادي حسين، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد الاستقرار على رحيل مروان محسن والكونغولي والتر بواليا.