مسؤول سعودي: متحور «دلتا» سرعته 3 أضعاف سرعة الفيروس الأساسي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن متحور فيروس كورونا «دلتا» موجود في المملكة ومنتشر، مؤكدا أن هذا المتحور هو أكثر تحورات الفيروس إثارة للقلق، خاصة وأنه الأكثر انتشارا في العالم.

وكشف المسؤول السعودي عن تم تسجيله في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه أسرع انتشارًا، حيث بلغت سرعته 3 أضعاف سرعة الفيروس الأساسي الذي تم تسجيله في بداية الأزمة.

وأوضح أن الدراسات ترجح أن متحور دلتا قد يكون أكثر شدة في أعراضه.

وأكد محمد العبدالعالي، أن جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من متحور «دلتا»، مشددا على وجوب تلقي جرعتين من لقاح كورونا، إضافة إلى استكمال التحصين بجرعتين للحماية من هذا المتحور.

وتجاوزت الإصابات في العالم 210 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة منذ انتشار الجائحة.