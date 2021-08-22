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رونالدو بديلاً لهذا السبب.. تعرف على تشكيل يوفنتوس ضد أودينيزي

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رونالدو بديلاً لهذا السبب.. تعرف على تشكيل يوفنتوس ضد أودينيزي رونالدو بديلاً لهذا السبب.. تعرف على تشكيل يوفنتوس ضد أودينيزي

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أعلن ماكس أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أودينيزي في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل الأساسي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجلوسه على مقاعد البدلاء فيما يقود الأرجنتيني باولو ديبالا الخط الهجومي رفقة خوان كوادرادو وألفارو موراتا.

وكانت عديد من التقارير الصحفية أكدت على رغبة رونالدو في مغادرة الدوري الإيطالي والبحث عن وجهة جديدة في أحد الدوريات الكبرى فيمال قال الصحفي المشهور فابريزيو رومانو أن جلوس اللاعب على دكة البدلاء جاء بناء على رغبته.

وجاء تششكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو- ماتياس دي ليخت- ليوناردو بونوتشي- أليكس ساندرو.

خط الوسط: أرون رامسي- رودريجو بينتاكور- فيديريكو بيرنارديسكي.

خط الهجوم: كوادرادو- ديبالا- موراتا.

المصرى اليوم

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