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‬ختام بهيج للمهرجان الخليجي الثالث لبراعم الكرة الطائرة

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‬ختام بهيج للمهرجان الخليجي الثالث لبراعم الكرة الطائرة

اختتم عصر اليوم الأحد المهرجان الخليجي الثالث لبراعم الكرة الطائرة في العاصمة الرياض، وذلك برعاية الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية عبدالعزيز محمد العنزي، وبحضور الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، وأمين عام اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون فراس الحلواجي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني تفوق البحريني على السعودية بنتيجة "2-1"، وكرر فوزه في المباراة الثانية على الكويت "2-0"، فيما حقق منتخب الكويت الفوز على السعودية "2-0" في آخر لقاءات البطولة.

وفي نهاية البطولة تم تكريم المنتخبات المشاركة في الحفل الذي أقيم بعد ختام مباريات البطولة، فيما كرم الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة راعي الحفل عبدالعزيز العنزي، وكذلك تكريم أمين عام اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون فراس الحلواجي، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وكرّمت اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون للكرة الطائرة عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية.

‬ختام بهيج للمهرجان الخليجي الثالث لبراعم الكرة الطائرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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