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البرلمان الليبي يستجوب 30 أغسطس الجاري

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البرلمان الليبي يستجوب الحكومة 30 أغسطس الجاري البرلمان الليبي يستجوب 30 أغسطس الجاري

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أعلن مجلس النواب الليبي، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال جلسة استجواب يوم 30 أغسطس الجاري في مقره بمدينة طبرق، وفقا لما قاله المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، .

وأضاف بلحيق: تم استدعاء لجلسة استجواب يوم الاثنين 30 أغسطس بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالا بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.

وحذر رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح من تأخير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

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