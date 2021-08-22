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السلطات اللبنانية ترفع المحروقات بشدة وسط أزمة اقتصادية حادة

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السلطات اللبنانية ترفع أسعار المحروقات بشدة وسط أزمة اقتصادية حادة السلطات اللبنانية ترفع المحروقات بشدة وسط أزمة اقتصادية حادة

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أعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان، عن جديدة للمحروقات، بعد قرار السلطات بمعالجة تداعيات أزمة المحروقات من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للنفط: «استنادا إلى الاجتماع الذي جرى في بعبدا بتاريخ 21 أغسطس 2020، واستنادا إلى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، وفي حضور رئيس الجمهورية ورئيس ووزير المالية، غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ووزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات».

وأشارت إلى أن سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح اليوم الأحد أصبح كالآتي: «
بنزين 98 اوكتان 133200 ل. ل.
بنزين 95 اوكتان 129000 ل. ل.
ديزل أويل 101500 ل. ل.
قارورة غاز منزلي 90400 ل.ل«.

وشددت على أن «تبقى باقي أسعار المشتقات النفطية استنادا إلى جدول تركيب الأسعار الذي صدر بتاريخ 11 أغسطس 2021».

وبذلك، ارتفع السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بنحو 66%، في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

المصرى اليوم

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