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«النواب الليبي» يستجوب حكومة الوحدة

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«النواب الليبي» يستجوب حكومة الوحدة «النواب الليبي» يستجوب حكومة الوحدة

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أعلن مجلس النواب الليبي أنه استدعى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمثول أمامه خلال جلسة استجواب يوم 30 أغسطس في مقره بمدينة طبرق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان أصدره اليوم الأحد: «تم استدعاء لجلسة استجواب يوم الاثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب فإن الجلسة القادمة للمجلس ستكون الاثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري».

وأضاف بليحق أن هذا القرار تم اتخاذه «بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالا بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب».

المصرى اليوم

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