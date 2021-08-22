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بوتين يحذر من خطر تسلل مسلحين إلى بقناع لاجئين أفغان

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بوتين يحذر من خطر تسلل مسلحين إلى روسيا بقناع لاجئين أفغان بوتين يحذر من خطر تسلل مسلحين إلى بقناع لاجئين أفغان

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطر تسلل مسلحين إلى أراضي بقناع لاجئين أفغان.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع ممثلين عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، الأحد، حيث تعهد بالتنسيق مع الغرب في الملف الأفغاني، قائلا: سنبذل قصارى الجهد بغرض ضمان استقرار أفغانستان بالتواصل مع الشركاء الغربيين.

وأشار إلى أن الشركاء الغربيين يصرون على إسكان اللاجئين الأفغان مؤقتا في دول آسيا الوسطى إلى حين حصولهم على تأشيرات للذهاب إلى الولايات المتحدة أو دول أوروبا، منددا بهذه المقترحات بشدة.

وتساءل هل يعني ذلك أنه يمكن إرسال هؤلاء اللاجئين إلى هذه الدول المجاورة دون تأشيرات، بينما لا يريدون الغربيون استقبالهم في أراضيهم دون التأشيرات؟

وأضاف أن هذه المقترحات تستدعي قلق موسكو، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء اللاجئين الأفغان الذين سيصلون إلى دول آسيا الوسطى قد تبلغ مئات آلاف أو حتى ملايين الناس وليس من المستبعد أن يكون متشددون في صفوفهم.

كانت حركة طالبان قد سيطرت على العاصمة كابول عقب هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني .

المصرى اليوم

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