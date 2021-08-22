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شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء من ذوي الهمم لمساندة الفريق قبل لقاء الإنتاج الحربي المقبل في الدوري الممتاز.

كما تواجد أحمد طارق قرقور، الطالب الحائز على المركز الثالث في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في تدريب الفريق اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.