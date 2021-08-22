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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.