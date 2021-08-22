وزيرة الثقافة تلتقى محافظ دمياط

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التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في مستهل زيارتها للمحافظة لمتابعة خطة الفعاليات والأنشطة الثقافية بها بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قالت عبدالدايم، إنه تمت مناقشة العديد من المشروعات الإبداعية المتنوعة المستهدف اقامتها في محافظة دمياط التى تسهم في تحقيق العدالة الثقافية وتعمل على تنمية الوعى وبناء الإنسان كما تم الاطلاع على خطة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط وامداده باحدث التقنيات، التى تأتى حرصا على رفع كفاءة الكيانات الثقافية بكافة ربوع مصر، إلى جانب استضافة عدد من المشروعات الثقافية التي تنظمها الوزارة منها عروض مسرح المواجهة والتجوال، وأشارت إلى دعم القيادة السياسية لقطاع الثقافة لايمان بقدرة القوى الناعمة على تكوين اجيال جديدة قادرة على صون مقدرات الوطن.

من جانبها أشادت محافظ دمياط بما حققته وزارة الثقافة من إنجازات على أرض الواقع والتى تمثلت في أنشطة متعددة ومتنوعة لنشر الفكر والوعى المستنير وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية والتصدى للأفكار المتطرفة، إلى جانب الإرتقاء بالذوق العام وحماية التراث المصرى وبناء الإنسان، كما توجهت بالشكر لوزيرة الثقافة لحرصها على إدراج قصر ثقافة مدينة دمياط بمخطط التطوير، وأكدت على تقديمها كافة اوجه الدعم للمشروعات الثقافية التي تقام على أرض المحافظة، وفي ختام اللقاء تبادلت وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط الدروع التذكارية.