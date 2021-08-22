وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان تنفيذ المشروعات الزراعية

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بديوان عام الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة، لبحث تطوير المشروعات الزراعية بالمحافظة.

وكلف وزير الزراعة الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بتوفير احتياجات محافظة جنوب سيناء من الشتلات والخدمات البيطرية والزراعية المختلفة.

وقال «القصير» في تصريحات صحفية الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء سواء في مجال الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة وايضا الخدمات البيطرية والإنتاج الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك كبير من القيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة في سيناء وفي جميع المجالات، وخاصةً الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين وأيضًا احتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرًا إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة لاستغلال كافة الإمكانيات الزراعية المتوفرة في سيناء، والتي تسهم أيضا في توفير فرص عمل للمواطنين وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية.

وذكر «فودة»، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أننا نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان المحافظة وأيضا نقل الفائض إلى المحافظات المجاورة، مشيرًا إلى المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا في كافة مجالات الأنشطة الزراعية والحيوانية.