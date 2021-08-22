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في اليوم الثاني.. معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل ١٢٣٩ طالبًا

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في اليوم الثاني.. معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل ١٢٣٩ طالبًا في اليوم الثاني.. معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل ١٢٣٩ طالبًا

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أعلن مكتب التنسيق المركزى بجامعة عين شمس والذى تم تخصيصه للاستفسارات حول تنسيق الجامعات، والاستفسار والتقديم للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالتقدم للكليات العسكرية لطلاب الشهادات العربية، الأحد، أعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والذي تم استقبالهم في اليوم الثانى للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وأعلنت معامل كلية هندسة عن عدد 206 طالب وطالبة (٥معادلة/٢٠١عامة)، وكلية الآداب 783 (٢٩٦معادلة/٤٨٧عامة)، وكلية البنات 79 (٣معادلة/٧٦عامة)، وكلية الزراعة 61 (١ معادلة/٦٠عامة)، وكلية الحاسبات والمعلومات 110، حيث أصبح العددالإجمالي 1239 طالب وطالبة في اليوم الثانى .

وحرصت الجامعة تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.

المصرى اليوم

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