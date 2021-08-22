حادث بطريق السويس ينهى حياة أسرة كاملة

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سادت حالة من الحزن بين أهالى مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إثر مصرع أسرة كاملة، فى حادث تصادم سيارتهم الملاكى بأتوبيس وسيارة نصف نقل بطريق السويس، أثناء ذهابهم للاحتفال بعيد العذراء مريم.

وشيع أهالى رأس غارب، (مسلمين وأقباطا)، جثامين أسرة مجدى جورج سامى، 51 عامًا، (محاسب بالوحدة المحلية للمدينة)، وزوجته هناء منشى فرنسيس، 40 عامًا، وابنتاهما ساندى 16 عامًا، وبسنت، 18 عاماً، بمدافن الأقباط بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

إثنتان من الضحايا

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا بتصادم أتوبيس وسيارة ملاكى وأخرى نصف نقل، ومصرع 3 أشخاص، وإصابة 13 آخرين، وتنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات وغيبوبة؛ بينهم 4 بإصابات خطيرة. وقررت النيابة التصريح بدفن الجثامين، والتحقيق فى الحادث.