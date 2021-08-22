وكيل «القوى العاملة بالنواب»: توفير الأجهزة التعويضية لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة

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قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إن الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الاجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية أصحاب الإعاقات البصرية، خطوة جيدة تعكس توجه الدولة نحو السعي بشكل واضح لإعطاء ذوى الهمم كامل حقوقهم.

وأضاف النائب في تصريح لـ«المحررين البرلمانيين»، الأحد، أن الدولة المصرية وجهت اهتمامًا كبيرًا لذوى الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعادة، باعتبارهم جزء فاعل في المجتمع المصرى، فضلا عن ضرورة تواجدهم في كافة مؤسسات الدولة.

وأشار وكيل لجنة القوي العاملة مجلس النواب، إلى أن هذه الحملة تأتي محفزا لكافة الطلاب والمواطنين وخاصة طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الجامعية، مما يؤكد على أن التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أحد، لافتًا إلى أن كون اتاحة هذه الأجهزة التعويضية تعتبر بمثابة مفتاح للوصول إلى جزء من حقوقهم على المجتمع والتى اولها سيادة الرئيس أولوية أولى وجعل الجميع يلتفت إلى هذة الفئة التي تحتاح رعاية خاصة لان من بينها المتفوق والمتميز الذي يحتاج فقط للرعاية الصحيحة.