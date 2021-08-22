أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

زعيم طاجيك أفغانستان بعد إنذار «طالبان»: لا نريد حربا لكننا سنقاوم أي محاولة غزو

Print
زعيم طاجيك أفغانستان بعد إنذار «طالبان»: لا نريد حربا لكننا سنقاوم أي محاولة غزو زعيم طاجيك أفغانستان بعد إنذار «طالبان»: لا نريد حربا لكننا سنقاوم أي محاولة غزو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد القائد العسكري السياسي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد مسعود، بمقاومة أي محاولة من حركة «طالبان» المتشددة لغزو إقليم بنجشير الجبلي شرق أفغانستان والتي يقطنها الطاجيك.

وقال مسعود، في تصريح لوكالة «رويترز» عبر الهاتف أدلى به اليوم الأحد: «نريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات ولا نريد الحرب لكن سنقاوم أي غزو».

وأشار مسعود إلى أن المعارضة في ولاية بنجشير تشمل مناطق أخرى، مضيفا: «نحن ندافع عن البلاد بأكملها».

وصرح القائد الأفغاني البارز: «لدينا خليط من القوات من وحدات الجيش النظامي وقوات خاصة وفصائل محلية».

وأوضح مسعود، وهو نجل زعيم الطاجيك الأفغان الراحل، أحمد شاه مسعود، الذي قاتل أيضا «طالبان» المكونة من البشتون، إلى أنه وأنصاره يريدون حكومة تشمل الجميع، مشددا على أنه «ينبغي للعالم ألا يدعم نظاما شموليا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981