أمريكا تعرض 5 مليون دولار لم يدلي بمعلومات عن لبناني.. من هو الرجل؟

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عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى «حزب الله».

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على «تويتر» على حساب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» اسم الرجل اللبناني ويدعى خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله.

وجاء في المنشور: «إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.