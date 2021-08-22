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بريطانيا تدعو لعقد اجتماعا طارئا لزعماء مجموعة السبع الكبار حول أفغانستان الثلاثاء

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بريطانيا تدعو لعقد اجتماعا طارئا لزعماء مجموعة السبع الكبار حول أفغانستان الثلاثاء بريطانيا تدعو لعقد اجتماعا طارئا لزعماء مجموعة السبع الكبار حول أفغانستان الثلاثاء

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقد اجتماعا طارئا لزعماء مجموعة السبع الكبار ( G7) لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

وكتب جونسون على حسابه في «تويتر» اليوم الأحد: «سأعقد الثلاثاء اجتماعا لزعماء G7 لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان.

وأضاف جونسون، من المهم حيويا أن يعمل المجتمع الدولي معا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية.

وكانت قد سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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