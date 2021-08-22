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توني بلير عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: «شعار سياسي أحمق»

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توني بلير عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: «شعار سياسي أحمق» توني بلير عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: «شعار سياسي أحمق»

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وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير ، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بالانسحاب من أفغانستان ما سمح لحركة « طالبان » بتولي السلطة، بأنه «جاء امتثالا لشعار سياسي أحمق بشأن إنهاء الحروب الأبدية».

كان « بلير» الذي قاد بريطانيا إلى الحرب في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة في عام 2001، نشر مقال في الموقع الإلكتروني لمعهد التغيير العالمي التابع له، الأحد، قائًلا: «إن الانسحاب العسكري من أفغانستان بهذه الطريقة لم يكن مدفوعا باستراتيجية كبرى بل مدفوعًا بالسياسة».

كانت حركة طلبان قد سيطرت على العاصمة كابول، بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني .

المصرى اليوم

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