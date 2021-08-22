عضو بـ«الشيوخ»: تطوير الموانئ يعكس الرغبة في الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر

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قال النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري، وحرصه بشكل مُستمر على الاطلاع بكافة خطط الدولة الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية، يعكس الرغبة في تعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر لقربه من خطوط المواصلات البحرية العالمية.

وأضاف «منظور» في بيان، الأحد، أن «الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تنفذ العديد من الخطط التنموية الشاملة التي تستهدف تطوير كافة الموانئ على الصعيد اللوجيسيتي والبنية التحتية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وذلك لخدمة التجارة العالمية، مما يترتب عليه نهضة اقتصادية وتنموية لمصر وجعلها مُركزًا لتجارة الترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم«، مُشيرًا إلى أن»تلك الاستيراتيجية تؤدي إلى رفع تصنيف الموانئ المصرية في المنطقة الإقليمية والعالمية«.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن «مصر في السنوات الأخيرة الماضية ترتقي بصناعاتها البحرية بشكل ملحوظ وتبذل جهودًا مُضاعفة للنهوض بها لمواكبة التطويرات العالمية في ظل اهتمام الدولة المُتزايد بصناعة النقل النقل البحري لدوره المحوري في التجارة العالمية».