وفد علمى من «بحوث المحاصيل» يتفقد حالة «الذرة والأرز وفول الصويا» بكفر الشيخ (صور)

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تفقد وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور علاء خليل مدير المعهد، برفقه وكلاء المعهد ورؤساء أقسام الذرة الشامية والأرز والمحاصيل البقولية، الأحد، حالة البرامج الصيفية بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

وقال مدير المعهد في تصريحات صحفية الأحد، إنه تم تفقد محطة الغربلة، حيث تم الانتهاء من غربله تقاوي الأساس لاصناف القمح التجارية، وخاصة الأصناف الجديدة سخا ٩٥ ومصر ٣، لافتًا إلى أنه تم ايضا زيارة برنامج الأرز، حيث تم استعراض الاصناف الجديدة والسلالات المبشرة، وبرنامج فول الصويا والسلالات الجديدة تحت التسجيل والمقاومة للآفات، كذلك زيارة برنامج الذرة الشامية واستعراض الهجن التجارية والمبشرة البيضاء والصفراء، فضلا عن زيارة مشروع العيادة الزراعية وبرنامج محاصيل الأعلاف الصيفية.

وأضاف «خليل» أنه تم الاستماع إلى شرح تفصيلي، حول أهم مميزات السلالات والهجن المبشره للمحاصيل المختلفه والمرورعلى حقول السلالات وإنتاج هجن الذرة الشامية بالمحطة، لافتا، إلى ان الحاضرين قد أبدوا إعجابهم بمستوي البرامج والجهد الطيب المبذول من الباحثين لاظهار البرامج بهذا المستوي المتميز للنهوض بانتاجية وجودة المحاصيل الحقلية.

وأوضح مدير معهد المحاصيل أن خطة مركز البحوث الزراعية تعتمد على تكثيف البحوث لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في ظل تحديات محدودية هذه الموارد، فضلا عن رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية بتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول.

وفد علمي من «بحوث المحاصيل» يتفقد حالة محاصيل الذرة والأرز وفول الصويا في كفر الشيخ

وفد علمي من «بحوث المحاصيل» يتفقد حالة محاصيل الذرة والأرز وفول الصويا في كفر الشيخ

وفد علمي من «بحوث المحاصيل» يتفقد حالة محاصيل الذرة والأرز وفول الصويا في كفر الشيخ

وفد علمي من «بحوث المحاصيل» يتفقد حالة محاصيل الذرة والأرز وفول الصويا في كفر الشيخ