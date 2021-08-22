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مران .. عبد الله جمعة ينتظم في التدريبات الجماعية

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مران الزمالك.. عبد الله جمعة ينتظم في التدريبات الجماعية مران .. عبد الله جمعة ينتظم في التدريبات الجماعية

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انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجذع في الرباط الداخلي للركبة.. حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

المصرى اليوم

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