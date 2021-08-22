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مران .. كارتيرون يُحفز اللاعبين للفوز على الإنتاج وحسم الدوري

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مران الزمالك.. كارتيرون يُحفز اللاعبين للفوز على الإنتاج وحسم الدوري مران .. كارتيرون يُحفز اللاعبين للفوز على الإنتاج وحسم الدوري

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعي مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ويحتل الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

المصرى اليوم

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