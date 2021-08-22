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عودة 68 ألف معلم ومعلمة لمدارس الرياض

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وسط استعدادات مكثفة لانطلاقة العام الدراسي الجديد

عودة 68 ألف معلم ومعلمة لمدارس الرياض

انتظم أكثر من 68 ألف معلم ومعلمة، اليوم، في المدارس التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الرياض، وسط استعدادات مكثفة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وتفقّد مدير التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي المدارس التقى خلالها بالمعلمين، مثمناً دورهم في قيادة العملية التعليمية، وقدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية.

ووجّهت الإدارة جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات -البالغ عددهم 1995 مشرفاً ومشرفةً- بزيارة ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة تهيئة المدارس لانطلاقة جادّة للعام الدراسي الجديد، وتواصل مدارس تعليم الرياض توزيع الكتب الدراسية للطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية وذلك قبل بداية العام الدراسي القادم.

عودة 68 ألف معلم ومعلمة لمدارس الرياض

عودة 68 ألف معلم ومعلمة لمدارس الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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