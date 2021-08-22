تعرف على درجات القبول بالثانوى الفنى بعد نزول الحد الأدنى في القليوبية

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قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفني بنوعياتها «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي».

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة إعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

قال وكيل وزارة التعليم، إن القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كما تقرر استمرار فتح باب تحويل الطلاب بين المدارس بجميع المراحل التعليمية داخل المحافظة وخارجها حتى يوم الخميس الموافق 14 اكتوبر 2021 مع تنفيذ باقى الضوابط طبقا للنشرة 40 لسنة 2016.

درجات القبول بالثانوى الفنى بعد النزول بالمجموع

درجات القبول بالثانوى الفنى بعد النزول بالمجموع