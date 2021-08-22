النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 225 درجة في القليوبية

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قرّر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2021/2022 ليكون 225 درجة، بدلا من 230 درجة بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة، وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.

وقال وكيل وزارة التعليم في بيان، الأحد، إن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كما تقرر استمرار فتح باب تحويل الطلاب بين المدارس بجميع المراحل التعليمية داخل المحافظة وخارجها، حتى يوم الخميس الموافق 14 اكتوبر 2021 مع تنفيذ باقي الضوابط طبقا للنشرة 40 لسنة 2016.