رئيس جامعة الزقازيق في ختام برنامج «مودة»: هدفنا خدمة المجتمع الشرقاوي

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التقى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بأعضاء هيئة التدريس المشاركين في تدريب الطلاب من مختلف الكليات في ختام برنامج مودة خلال الفترة من 21- 22 أغسطس 2021.

وبحسب بيان، الأحد، جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عبدالبارى وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب المنسق الفنى مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عباس مسؤول المبادرة بالجامعات من وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الزقازيق، وتناول اللقاء استعراض لأهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

وأوضح أن هذا التدريب يساهم في أن يصبح الكوادر الأكاديمية الذين يتم تدريبهم سفراء لمشروع مودة، فالجامعة بها ما يقرب من 150 ألف طالب، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا مما يفيد المحيط الذي ينتمي إليه هؤلاء الطلاب من الأسرة والأصدقاء، بالإضافة إلى امتداد دورهم الهام على مستوى محافظة الشرقية، وليس الجامعة فقط ليكون الانتشار أكبر وأسرع، وذلك من خلال آليات تطبيق محددة وواضحة ومنهجية عالية، ولابد أن يقوم المدربون بتدريب آخرين ليتم الانتشار وتحقيق أكبر استفادة للجميع.

وأكد رئيس الجامعة دعم القيادة السياسية المستمر لمثل هذه المبادرات والتي تلقى عناية فائقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة التي أصبحت فيها كافة المؤسسات والقطاعات في الدولة تتعاون على هدف ومظلة واحدة، وهي خدمة المجتمع.

وقدم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها، مثمناً دورها الفعال خلال زيارة جامعة الزقازيق في نوفمبر من العام الماضى في افتتاح كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل.