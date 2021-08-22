بعد تصديق السيسى .. تعرف على أحكام وعقوبات قانون «القطن»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق رئيس الجمهورية على مشروع قانون القطن الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.

وحدد تقرير لجنة الزراعة حول القانون أهداف التعديلات التي استهدفت بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل، كونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ويودى مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن «تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي

نصت المادة 5 مكرراً على أنه «يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجودة لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن- في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

وتنص المادة «20 مكرر. أ» على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.