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تدخل عصر القطارات الكهربائية متوسطة السرعة

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مصر تدخل عصر القطارات الكهربائية متوسطة السرعة تدخل عصر القطارات الكهربائية متوسطة السرعة

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تدخل بعد شهور قليلة وقبل نهاية العام الجارى عصر تشغيل القطارات الكهربائية متوسطة السرعة ١٢٠ كيلو مترًا فى الساعة.

المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أجرى جولة تفقدية للقطار الكهربائى (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر)، أمس الأول، بطول ١٠٣ كيلو مترات باستخدام عربة اختبار السكة لأول مرة منذ بدء العمل وتدشينه فى مارس من العام الماضى، وسط ظروف صعبة فرضتها جائحة كورونا على العالم.

كامل الوزير أثناء تفقده الأعمال

«الوزير» استقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT فى المسافة بين محطة نيوهليوبوليس ومحطة بدر بطول ٦ كيلو مترات للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، ووجه بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التى يتم تركيبها فوراً وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات.

كامل الوزير أثناء تفقده الأعمال

وزير النقل قال إن نسبة تنفيذ الأعمال الكلية للمرحلتين الأولى والثانية ٩٧٪ كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع ٥٧٪ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء، فى الوقت الذى بلغت نسبة تنفيذ تصنيع العربات ٧١.٥%.

كامل الوزير أثناء تفقده الأعمال

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ كافة الأعمال بالتوازى وسرعة توريد باقى المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للأنفاق باختبارها تمهيداً لتركيبها خاصة أن الأعمال الإنشائية للمحطات قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجارى تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبى لهما، مشددا على استكمال تصنيع وتوريد باقى القطارات.

كامل الوزير أثناء تفقده الأعمال

المصرى اليوم

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