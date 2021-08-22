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بدأ نادى الزمالك اليوم اجراءات تلقى اعضاءه للقاحات فيروس كورونا، وذلك تيسيرا على اعضاء النادى الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.

وقام يحيى حسن، مدير النشاط الاجتماعي ونائب المدير التنفيذي بنادي الزمالك، بإعداد كشوف بأسماء وأكواد الأعضاء الذين حرصوا على تسجيل بياناتهم في الموقع المخصص لوزارة الصحة وعبر الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة.

وقال يحيى إن النادي سيستقبل الأعضاء بدأ اليوم في تمام العاشرة صباحا داخل مقر العيادة بالنادي، لبدء حملة التطعيم داخل النادي والتي ستستمر عدة أيام.

وأكد يحيى أن الإدارة تواصلت مع مسؤولي وزارة الصحة حرصا منها على توفير كافة سبل الدعم والراحة للأعضاء.

وأضاف يحيى أن عملية التطعيم ستكون وفقا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة.

ووجه حسن الشكر لمسؤلي وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة على التعاون مع إدارة النادي باستمرار.