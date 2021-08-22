تعثر أول .. مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامتون

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تعادل مانشستر يونايتد مع منافسه ساوثهامتون بنتيجة 1-1 وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على أرضية ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب تشي آدمز الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم في قدم فريد لاعب وسط الشياطين الحُمر وتحول اتجاهها إلى مرمى الحارس دي خيا، وأدرك اللاعب الشاب ماسون جرينوود التعادل للضيوف في الدقيقة 55 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من زميله المتألق بول بوجبا.

بعد الهدف نشط أداء الفريقين وتحرر ساوثهامتون من أداؤه الدفاعي وحاول مُبادلة اليونايتد الهجمات مع ضغط الضيوف عن طريق الثلاثي بول بوجبا وبرونو فيرنانديز بالإضافة للبديل جادون سانشو.

هدأ أداء الفريقين بشكل واضح وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن يحاول اليونايتد عن طريق هجمات مُتباعدة تسجيل هدف ثان كما حاول أصحاب الأرض تسجيل هدف الفوز لكن دون جدوى.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما حقق ساوثهامبتون أول نقطة له هذا الموسم، ليحتل المركز الـ13.