بث مباشر أرسنال ضد تشيلسي .. لحظة بلحظة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن ميكيل أرتيتا عن تشكيل فريقه أرسنال ضد تشيلسي في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتازز

ويلعب الفريق ديربي لندن بالقوام التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريش – روب هولدينج – بابلو ماري – كيران تيرني.

خط الوسط الدفاعي: ألبيرت لوكونجو – جرانيت تشاكا.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا – إيميل سميث-رو – جابريال مارتينيللي.

قلب الهجوم: نيكولاس بيبي.

وعلى الجانب الأخر دخل فريق تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا – كريستينسين – أنطونيو روديجير.

خط الوسط الدفاعي: رييس جيمس – جورجينو – نيكو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو.

خط الوسط الهجومي: ماسون ماونت – كاي هافيرتز.

قلب الهجوم: روميلو لوكاكاو.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء أرسنال ضد تشيلسي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الاخبار من داخل الملعب.

بداية المباراة

الدقيقة 2: تبادل للكرة في وسط الملعب.