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بث مباشر أرسنال ضد تشيلسي .. لحظة بلحظة

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بث مباشر أرسنال ضد تشيلسي .. لحظة بلحظة بث مباشر أرسنال ضد تشيلسي .. لحظة بلحظة

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أعلن ميكيل أرتيتا عن تشكيل فريقه أرسنال ضد تشيلسي في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتازز

ويلعب الفريق ديربي لندن بالقوام التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريش – روب هولدينج – بابلو ماري – كيران تيرني.

خط الوسط الدفاعي: ألبيرت لوكونجو – جرانيت تشاكا.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا – إيميل سميث-رو – جابريال مارتينيللي.

قلب الهجوم: نيكولاس بيبي.

وعلى الجانب الأخر دخل فريق تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا – كريستينسين – أنطونيو روديجير.

خط الوسط الدفاعي: رييس جيمس – جورجينو – نيكو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو.

خط الوسط الهجومي: ماسون ماونت – كاي هافيرتز.

قلب الهجوم: روميلو لوكاكاو.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء أرسنال ضد تشيلسي لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الاخبار من داخل الملعب.

بداية المباراة

الدقيقة 2: تبادل للكرة في وسط الملعب.

المصرى اليوم

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