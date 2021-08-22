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في بيان صادر عن بنك ناصر الاجتماعي، أكد أنه تم الشدد على العملاء بعدم مشاركة أي بيانات عن حساباتهم الشخصية وعدم الإدلاء بالأرقام الخاصة بطاقاتهم البنكية، أو الرقم السري لأي من كان أو معلوماتهم الشخصية عبر الهاتف المحمول أو مشاركتها عبر الإنترنت وعدم تفعيل أي رابط أو رسالة غير معلومه المصدر أو موثقه، واتباع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية لعدم التعرض لأية عمليات احتيال، بجانب عدم نشر أي معلومات شخصيه على شبكات التواصل الاجتماعى لأنها قد تكون مدخل لعمليه الاحتيال.

وأكدت الإدارة التنفيذية بالبنك أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البنك تتم من خلال رقم خدمة العملاء 16868 فقط وأن البنك لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى البريد الإلكتروني، مؤكدا أن البنك يتبع أحدث السبل التكنولوجية وأنظمة الأمان للحفاظ على أموال العملاء وضمان سرية حساباتهم وفقا لأفضل الممارسات في المجال المصرفي .

يذكر أن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات وقام بإصدار اكثر من 600الف كارت صراف آلي من خلال قنوات مؤمنة جيدا هذا بجانب اصدارة 120 ألف بطاقة «ميزة» كمرحلة أولى لصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – البحر الأحمر – مطروح)، على أن يتم إصدار البطاقات لباقي المحافظات بالتوالي حتى نهاية العام الجاري، ويأتي إصدار بطاقات «ميزة»، لتيسير إجراءات صرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج، فضلاً عن إمكانية استخدام البطاقة في مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية.

كان محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، قال إن هناك تشكيلا عصابيا يستغل عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى خلال حديثه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أمس السبت، أن إحدى السيدات في سمالوط أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة.

وأشار محمد الأتربي إلى أن هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة، بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.

وناشد رئيس بنك مصر المواطنين قائلًا: «أرجوكم لا تعطوا البيانات لأي شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدون على كل بطاقة في حالة تلقي اتصال من أي رقم».

وأضاف: «لا تعطوا البيانات لأي شخص يتصل بالعميل حتى ولو كان من خدمة العملاء»، مشيرًا إلى أن هناك حسابا إلكترونيا لكل بنك وهو آمن ويمكن العميل استخدامه دون زيارة البنك.