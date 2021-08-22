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فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره الزهور بنتيجة 40/45 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم بالصالة المغطاة، استعدادا للموسم الجديد المقرر في نهاية أغسطس الحالي.

وأشاد أحمد رمضان «هتلر» المدير الفني للفريق بجميع اللاعبين والأداء المتميز الذي ظهروا عليه خلال اللقاء اليوم، وطالبهم بالاستعداد لحصد بطولات الموسم الجديد.

كما قرر «هتلر» عدم مشاركة لاعبي المنتخب في مباراة اليوم، وذلك لمنحهم قسطا من الراحة وعدم تعرضهم للإجهاد.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا بالصالة المغطاة بالنادي.