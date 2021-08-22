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مران .. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات

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مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات مران .. تدريبات تأهيلية للاعبين في مجمع الصالات

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق مران اليوم الأحد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريبات اليوم استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة ويحتاج الفريق إلى الفوز على الإنتاج الحربي لحسم اللقب بشكل رسمي.

المصرى اليوم

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