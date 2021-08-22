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سيدات طائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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سيدات طائرة الزمالك يواصلن الاستعداد للموسم الجديد سيدات طائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي تدريباته مساء اليوم بصالة الشرقية للدخان، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي سوف يبدأ بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

وخضعت لاعبات الفريق لتدريبات مكثفة اليوم علي فترتين صباحية ومسائية.. حيث كانت التدريبات الصباحية من الحادية عشرة صباحا وحتي الثانية عشرة بجيم النادي.. ثم التدريبات المسائية بصالة الشرقية للدخان.

وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة علي هامش التدريب اليوم لشرح بعض الأمور الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها.

ويقود الفريق عصام عبد المعطي مديرا فنيا وناهد عبدالمنعم كمدرب عام.

المصرى اليوم

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