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استأنف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك تدريباته وذلك عقب انتهاء الراحة التي منحها المدير الفني للاعبات من التدريبات.

وأدت لاعبات الفريق تدريباتهن مساء اليوم بصالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.

وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون من أجل مناقشة بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية الجديدة لتنفيذها.

ويتكون الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك من: مصطفى هدهود المدير الفني وياسر عبد العاطي مساعدا وهبة أحمد حسنين إدارية وأشرف علي طاهر طبيبا.