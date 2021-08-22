أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فاركو يطلب ضم نجم الصفاقسي مقابل 300 ألف يورو

Print
فاركو يطلب ضم نجم الصفاقسي مقابل 300 ألف يورو فاركو يطلب ضم نجم الصفاقسي مقابل 300 ألف يورو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


دخل مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في مفاوضات مع نادي الصفاقسي التونسي، من أجل التعاقد مع عزمي غومة، ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحفية «المغرب» التونسية، أن نادي الصفاقسي تلقى عرضا جديدا من نادي فاركو من أجل التعاقد مع عزمي غومة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن فاركو، تقدم بعرض ثاني لضم «غومة» مقابل 300 ألف يورو، ذلك بعدما رفض التونسي العرض الأو بسبب ضعف المقابل المادي والذي تمثل في 200 ألف دولار حيث رأي مسؤولو فاركو، ضرورة التعديل من العرض المادي من الدولار إلى اليورو بالإضافة إلى رفعه إلى قرابة 100 ألف يورو.

يُذكر أن نادي فاركو، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من محمد فؤاد، جناح فريق العين السعودي، والتونسي رزقي حمرون، لاعب فريق شبيبة القبائل الجزائري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981