فاركو يطلب ضم نجم الصفاقسي مقابل 300 ألف يورو

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دخل مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في مفاوضات مع نادي الصفاقسي التونسي، من أجل التعاقد مع عزمي غومة، ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحفية «المغرب» التونسية، أن نادي الصفاقسي تلقى عرضا جديدا من نادي فاركو من أجل التعاقد مع عزمي غومة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت أن فاركو، تقدم بعرض ثاني لضم «غومة» مقابل 300 ألف يورو، ذلك بعدما رفض التونسي العرض الأو بسبب ضعف المقابل المادي والذي تمثل في 200 ألف دولار حيث رأي مسؤولو فاركو، ضرورة التعديل من العرض المادي من الدولار إلى اليورو بالإضافة إلى رفعه إلى قرابة 100 ألف يورو.

يُذكر أن نادي فاركو، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من محمد فؤاد، جناح فريق العين السعودي، والتونسي رزقي حمرون، لاعب فريق شبيبة القبائل الجزائري.