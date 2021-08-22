ترفع شعار «كامل العدد» والحضور وقوفًا.. نجوم الغناء يشعلون ليالى الصيف فى الساحل الشمالى

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منافسة كبيرة تشهدها حفلات الصيف بالمدن الساحلية، خاصة فى الساحل الشمالى والعلمين، التى تحظى بإقبال كبير من رواد القرى والمنتجعات السياحية، لحضور حفلات نجوم الغناء والموسيقى من السوبر ستارز وأيضا من نجوم الشباب ومغنيى المهرجانات الشعبية، فلايزال الموسم الغنائى لصيف حفلات 2021 ساخنا ويشهد إقبالا كبيرا من الجمهور خاصة من العائلات والمراهقين والشباب، مع توقعات انتهائه فى بداية أكتوبر المقبل بحلول العام الدراسى الجديد، ورغم وصول أسعار تذاكر بعض الحفلات إلى 3000 جنيه.

إلا أن الحفلات تحظى بإقبال كبير وكثير منها يرفع لافتة «كامل العدد»، وبعضها تميز بحضوره من النساء والفتيات فقط، إلى جانب الحضور بملابس صيفية دون التقيد بارتداء أزياء رسمية أو تقليدية، فقط يكفى «تى شيرت» و«شورت»، للاستمتاع بأجواء الصيف أمام النجم المفضل، والتواجد على الشاطئ والبحر، وقرب المغرب يبدأ السهر، حيث يفضل بعض النجوم بدء حفلاتهم فى الخامسة مساء تحت إطلالة الشمس بعد هدوئها وتراجع درجات الحرارة، أو يحيى بعضهم الحفلات فى التاسعة مساء، لتمتد حتى الفجر والساعات الأولى من اليوم التالى، فى أجواء صيفية مميزة يستمتع بها جمهور ورواد الشواطئ والقرى السياحية فى الساحل الشمالى والعلمين، بعد عام من التوقف، حين أوقفت الحفلات العام الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

محمد حماقي - صورة أرشيفية

وشهد موسم حفلات صيف 2021 حضورا قويا للنجم عمرو دياب، حيث أحيا 3 حفلات خلال أغسطس شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، كان آخرها قبل أيام فى مارينا.

وبعيدا عن الحفلات الجماهيرية، أحيا عمرو دياب، نهاية الأسبوع الماض، حفل زفاف خاصا شهد مشاركة عدد من المشاهير منهم فيفى عبده والإعلامية بوسى شلبى، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه وأحدثها «يا أنا يا لأ» و«أحلى ونص» و«أتقل» و«الدنيا بترقص»، التى أشعلت جميعها موسم الصيف هذا العام.

المطربة بوسي - صورة أرشيفية

كما أحيا محمد رمضان حفلا جماهيريا فى مارينا مؤخرا تحت عنوان «أقوى حفل فى الساحل»، وقدم «رمضان» خلاله العديد من أعماله، كما غنى أحدث أغنياته «على الله» التى طرحها ككليب مؤخرا، واعتمد الحفل على العديد من الاستعراضات المبهرة على مدار ساعتين، حيث تم تجهيز الحفل بشكل يعتمد على الإبهار و«الفاير شو»، كما فاجأ «رمضان» حضور الحفل بدخوله بسيارة على المسرح، إلى جانب ارتدائه خوذة ذهبية خلال قيادته لدراجة بخارية فى ظهوره الأول على المسرح، وبدأ رمضان غناءه بأغنية «أنا فى الساحة واقف لوحدى.. نمبر وان»، ثم واصل تقديم أغانيه وسط تفاعل الحضور، الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف شخص.

حكيم - صورة أرشيفية

وارتدى «رمضان» عدة «بدل» خلال الحفل إحداها كانت بدلة سمراء لامعة وقبعة باللون نفسه، ليبدو على طريقة المغنى الراحل «مايكل جاكسون»، إلى جانب تغييره ملابسه مرتين أخريين، إحداهما ظهر خلالها بـ«تى شيرت» أبيض اللون، والأخرى ظهر بمعطف أسود يتداخل معه اللون الذهبى وارتدى سلسلة ذهبية سميكة وطويلة.

ولم يخرج «رمضان» عن السياق أو الظهور عارى الصدر على المسرح، كما فعل قبل عامين فى حفل أثار الجدل كثيرا وقتها وتوقف «رمضان» عن تقديم الحفلات بسببه عامين.

تامر حسنى

أيضا أحيا النجم تامر حسنى حفلا جماهيريا على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى، قدم خلاله أشهر أغنياته، التى قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتى شهدت تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات من الألبوم الأخير، وتألق «تامر» وهو يعزف أغانيه على الجيتار، كما احتفل بعيد ميلاده، حيث أحضر معجبوه تورتة كبيرة تحمل صوره، وأشعلوا الشموع، وغنى مع جمهوره على أنغام أغنيته الشهيرة «كل سنة وانت طيب».

وعلق تامر حسنى فى تصريحات له عقب الحفل: «الحفل الجماهيرى الثانى لى بالساحل الشمالى، افتتحت خلاله للمرة الثانية المسرح المصرى الرومانى العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لأنه مسرح عظيم».

وسبق وافتتح تامر حسنى أولى حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحى وبحضور جماهيرى مكثف.

عمرو دياب

وأحيا مغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش حفلا على أحد الشواطئ الخاصة المخصصة للسيدات فقط.

من ناحية أخرى يواصل نجوم الغناء حفلاتهم الصيفية هذا الأسبوع، حيث يحيى النجم محمد حماقى حفله يوم الجمعة المقبل، بأحد فنادق العلمين الجديدة، والذى يتزامن مع إصدار عدد من أغنيات ألبومه الجديد مؤخرا منها «تك» و«لو هتسيب»، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل - وفقا لما أعلن- بين 400 و1000 جنيه للفرد.